L'arma italiana contro il Covid: arrivano i monoclonali made in Toscana (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Ferro In esclusiva per ilgiornale.it, abbiamo le prime importanti anticipazioni dell'anticorpo monoclonale made in Italy, anzi made in Toscana, che entrerà in sperimentazione tra pochissimi giorni. Ecco cosa ci hanno detto i ricercatori di Toscana Life Sciences Le buone notizie vengono dalla Toscana dove sono puntati gli occhi dell'intera nazione: è lì che da un anno si studia la cura più efficace contro il Covid-19, quella a base di anticorpi monoclonali. Cos'è Toscana Life Sciences La fondazione Toscana Life Sciences (Tls), con sede a Siena, è un ente no-profit che opera dal 2005 nel panorama regionale con l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Ferro In esclusiva per ilgiornale.it, abbiamo le prime importanti anticipazioni dell'anticorpo monoclonalein Italy, anziin, che entrerà in sperimentazione tra pochissimi giorni. Ecco cosa ci hanno detto i ricercatori diLife Sciences Le buone notizie vengono dalladove sono puntati gli occhi dell'intera nazione: è lì che da un anno si studia la cura più efficaceil-19, quella a base di anticorpi. Cos'èLife Sciences La fondazioneLife Sciences (Tls), con sede a Siena, è un ente no-profit che opera dal 2005 nel panorama regionale con l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita ...

