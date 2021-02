L’arcivescovo di Napoli Battaglia | Il Covid? Ora negativo al tampone | ma fisicamente a pezzi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 febbraio 2021) “L’ultimoha dato esito, ma avverto ancora tanta fatica e senso di spossatezza”. Lo scrive monsignor Domenico, arcivescovo di, in una lettera ai sacerdoti e religiosi dell’Arcidiocesi con la quale ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. “Mi aspetta un ulterioredi conferma e un tempo di convalescenza – scrive monsignor– prima di uscire ufficialmente dall’isolamento e riprendere la vita quotidiana. Sento di ringraziare ognuno di voi per l’affetto e la vicinanza che, in vario modo, mi avete dimostrato; mi sono sentito accompagnato e sostenuto dalla vostra presenza e dalla vostra preghiera”. Nella lettera, monsignorchiede ai religiosi “un pensiero e un’attenzione per i sacerdoti che stanno facendo più ...