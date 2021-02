L’appello di Luca Bizzarri per la riapertura di cinema, teatri e musei (Di martedì 23 febbraio 2021) «La situazione è drammatica per tanti lavoratori, quelli del mondo dello spettacolo sono stati sicuramente fra i più penalizzati: già prima chi lavora in questo settore faceva fatica a trovare la giusta considerazione, troppo spesso lo si considera qualcosa di cui si può fare a meno, sacrificabile, ma è sbagliato». Luca Bizzarri, attore, conduttore tv e presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, lo scrive in un appello pubblicato sulla Stampa nel giorno in cui i lavoratori dello spettacolo scendono in piazza in diverse città, a un anno di distanza dal primo provvedimento con cui sono stati chiusi teatri, cinema e sale da concerto. La richiesta è quella di riaprire in sicurezza, ma anche di costituire un tavolo interministeriale per il settore. «La nascita di Unita, l’Unione nazionale interpreti teatro e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 febbraio 2021) «La situazione è drammatica per tanti lavoratori, quelli del mondo dello spettacolo sono stati sicuramente fra i più penalizzati: già prima chi lavora in questo settore faceva fatica a trovare la giusta considerazione, troppo spesso lo si considera qualcosa di cui si può fare a meno, sacrificabile, ma è sbagliato»., attore, conduttore tv e presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, lo scrive in un appello pubblicato sulla Stampa nel giorno in cui i lavoratori dello spettacolo scendono in piazza in diverse città, a un anno di distanza dal primo provvedimento con cui sono stati chiusie sale da concerto. La richiesta è quella di riaprire in sicurezza, ma anche di costituire un tavolo interministeriale per il settore. «La nascita di Unita, l’Unione nazionale interpreti teatro e ...

Linkiesta : L’appello di @LucaBizzarri per la riapertura di cinema, teatri e musei - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: L’appello di @LucaBizzarri per la riapertura di cinema, teatri e musei - AndreaConsonni4 : RT @Linkiesta: L’appello di @LucaBizzarri per la riapertura di cinema, teatri e musei - nadiaterranova : RT @Linkiesta: L’appello di @LucaBizzarri per la riapertura di cinema, teatri e musei - DalpianoFabiola : RT @Linkiesta: L’appello di @LucaBizzarri per la riapertura di cinema, teatri e musei -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello Luca Roma, tangenti sui lavori stradali: «Buche, materiali scadenti» Corriere Roma