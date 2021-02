Lamorgese ha speso 500mila euro per rinnovare il Viminale. Nell’anno della pandemia (Di martedì 23 febbraio 2021) Nell’anno dello scoppio della pandemia, il 2020, l’anno che ha costretto milioni di italiani in casa, con attività chiuse, cassa integrazione, perdita di posti di lavoro e un tracollo economico senza precedenti, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, non ha comunque voluto badare a spese. Il ministero è stato a lungo semivuoto proprio per via delle norme restrittive, ma la Lamorgese ha fatto registrare spese del dicastero per 470mila euro, circa mezzo milione. Perché? Tutto rintracciabile e documentato anche sul sito del ministero, esattamente alla voce “Amministrazione trasparente”, dati portati alla luce da LabParlamento e ripresi da Il Giornale. Cosa è emerso?



