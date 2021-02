L’Ambasciatore Attanasio viaggiava senza la scorta dei caschi blu. Il governo del Congo accusa i ribelli hutu ruandesi delle forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Di martedì 23 febbraio 2021) Rapiti e uccisi ieri nella Repubblica Democratica del Congo, a nord della città di Goma, L’Ambasciatore italiano a Kinshasa, Luca Attanasio, di 43 anni, e il carabiniere, Vittorio Iacovacci, 30 anni, impegnati in una missione umanitaria. viaggiavano su un convoglio delle Nazioni Unite, nel parco dei Virunga, nella parte orientale della del Paese, quando sono caduti in un’imboscata di miliziani armati. Un dramma che ha sconvolto il Paese e su cui la Procura della Repubblica di Roma ha subito aperto un’inchiesta, delegando le indagini ai carabinieri del Ros. Due eroi a cui ha reso omaggio tutto il mondo politico. L’AGGUATO. Il convoglio è stato attaccato attorno alle 10.15, ora locale, mentre transitava nei pressi di Kanyamahoro, su quella che era considerata dall’Onu una strada sicura, diretto a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Rapiti e uccisi ieri nella Repubblica Democratica del, a nord della città di Goma,italiano a Kinshasa, Luca, di 43 anni, e il carabiniere, Vittorio Iacovacci, 30 anni, impegnati in una missione umanitaria.no su un convoglioNazioni Unite, nel parco dei Virunga, nella parte orientale della del Paese, quando sono caduti in un’imboscata di miliziani armati. Un dramma che ha sconvolto il Paese e su cui la Procura della Repubblica di Roma ha subito aperto un’inchiesta, delegando le indagini ai carabinieri del Ros. Due eroi a cui ha reso omaggio tutto il mondo politico. L’AGGUATO. Il convoglio è stato attaccato attorno alle 10.15, ora locale, mentre transitava nei pressi di Kanyamahoro, su quella che era considerata dall’Onu una strada sicura, diretto a ...

