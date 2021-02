La variante brasiliana in una scuola di Roma. Tre giorni fa trovata in un alunno la variante inglese (Di martedì 23 febbraio 2021) Un caso di variante brasiliana è stato scoperto in una scuola di Roma. Si tratta dell’Istituto comprensivo Sinopoli-Ferrini al quartiere Africano, dove tre giorni fa era già emerso un caso di variante inglese. La scuola ora è stata chiusa completamente, mentre prima erano state chiuse solo la materna e l’elementare. Nella scuola di Roma le varianti inglese e brasiliana La notizia della presenza di variante brasiliana è emersa da un circolare della scuola, pubblicata sul proprio sito. Il documento dà conto della decisione della Asl Rm1 di chiudere l’intero plesso, che comprende anche le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Un caso diè stato scoperto in unadi. Si tratta dell’Istituto comprensivo Sinopoli-Ferrini al quartiere Africano, dove trefa era già emerso un caso di. Laora è stata chiusa completamente, mentre prima erano state chiuse solo la materna e l’elementare. Nelladile variantiLa notizia della presenza diè emersa da un circolare della, pubblicata sul proprio sito. Il documento dà conto della decisione della Asl Rm1 di chiudere l’intero plesso, che comprende anche le ...

