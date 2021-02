LA Times contro la Hollywood Foreign Press (Di martedì 23 febbraio 2021) A una una settimana dall’annuncio dei Golden Globes, il Los Angeles Times spara a zero sulla Hollywood Foreign Press. Secondo il quotidiano, l’associazione dei giornalisti stranieri a Hollywood non ha tra i suoi 87 membri un solo giornalista di colore, continua a tollerare che i suoi membri ricevano benefici accessori da parte degli studi oltre a pagare somme sostanziose ad alcuni soci che servono come funzionari e in vari comitati pur essendo nominalmente una non profit. Cosa riporta il Los Angeles Times? Tra le situazioni che il Los Angeles Times cita a riprova di scivolosi potenziali conflitti di interesse ci sarebbe un junket della Paramount sul set di “Emily in Paris”: avrebbero partecipato nel 2019 oltre 30 membri della Hfpa ospitati per due notti al ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) A una una settimana dall’annuncio dei Golden Globes, il Los Angelesspara a zero sulla. Secondo il quotidiano, l’associazione dei giornalisti stranieri anon ha tra i suoi 87 membri un solo giornalista di colore, continua a tollerare che i suoi membri ricevano benefici accessori da parte degli studi oltre a pagare somme sostanziose ad alcuni soci che servono come funzionari e in vari comitati pur essendo nominalmente una non profit. Cosa riporta il Los Angeles? Tra le situazioni che il Los Angelescita a riprova di scivolosi potenziali conflitti di interesse ci sarebbe un junket della Paramount sul set di “Emily in Paris”: avrebbero partecipato nel 2019 oltre 30 membri della Hfpa ospitati per due notti al ...

Ultime Notizie dalla rete : Times contro Stati Uniti. Vinse il cancro da bambina, Hayley volerà nello spazio "La mia battaglia contro il cancro mi ha preparato a viaggiare nello spazio. Mi ha rafforzato il ... ha chiesto se avrà un timbro speciale sul passaporto: "Non credo - ha detto al New York Times - e ...

Confessa uno dei sospettati: 15 anni per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia L'avvocato di Muscat, riporta il Times of Malta, ha informato stamani il tribunale che il suo ... La svolta giunge dopo una settimana che Muscat aveva ritirato il ricorso presentato contro la procura, ...

Medicina, ricorso contro il numero chiuso, da Consiglio di Stato via libera a frequenza corsi Il Consiglio di Stato interviene a favore degli studenti di Medicina che hanno presentato ricorso contro il numero chiuso. Ha, infatti, confermato che i ...

