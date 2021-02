La telefonata Yellen-Visco L’obiettivo G20 è la ripresa economica post-pandemia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il Segretario al Tesoro americano Janet, ha parlato oggi con il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio, in vista della riunione di questa settimana dei Ministri delle Finanze e dei Governatori della Banca Centrale del G20. Nella“ha espresso la sua intenzione di continuare a lavorare a stretto contatto con l’Italia durante la presidenza del G20 sulle loro priorità condivise: porre fine alla, sostenere unaglobale forte ed equilibrata, migliorare il sostegno ai paesi a basso reddito e affrontare con forza la minaccia del cambiamento climatico”. Lo scorso 1 febbraio, all’indomani dell’insediamento,aveva telefonato all’ex ministro Roberto Gualtieri, e nella conversazione aveva ...

DiplomaziaTW : RT @formichenews: Janet Yellen chiama Ignazio Visco prima del G20 finanziario di venerdì: 'Le priorità sono porre fine alla pandemia, soste… - formichenews : Janet Yellen chiama Ignazio Visco prima del G20 finanziario di venerdì: 'Le priorità sono porre fine alla pandemia,… -

Ultime Notizie dalla rete : telefonata Yellen

Agenzia Nova

Berlino, 17 feb 10:05 - La crescita e il cambiamento climatico sono stati al centro del colloquio telefonico tra la presidente della Banca centrale europea ,...Nelladel 28 gennaio con la segretaria al Tesoro statunitense Janet, il ministro francese delle Finanze Bruno Le Maire avrebbe 'insistito in particolare sulla natura molto ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 feb - La segretaria del Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha parlato oggi con il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, prima del G20 dei ...La crescita e il cambiamento climatico sono stati al centro del colloquio telefonico tra la presidente della Banca centrale europea ...