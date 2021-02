La studentessa accoltellata è ancora grave. L'ex ci aveva già provato: 'Una siringa al collo, ma lei non lo ha denunciato' (Di martedì 23 febbraio 2021) È ancora grave G. K., la studentessa greca di 21 anni . Ricoverata in gravi condizioni alle Molinette, nella notte è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di sei ore per ridurre le lesioni ai ... Leggi su leggo (Di martedì 23 febbraio 2021) ÈG. K., lagreca di 21 anni . Ricoverata in gravi condizioni alle Molinette, nella notte è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di sei ore per ridurre le lesioni ai ...

