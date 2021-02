La strage silenziosa dei negozi italiani: ne sono già spariti 77 mila (Di martedì 23 febbraio 2021) Una strage che prosegue nel silenzio di una classe politica inadeguata, incapace di far fronte a una crisi aggravata dall’emergenza sanitaria ma in atto già da prima dell’arrivo in Italia del Covid-19. I dati diffusi dall’ultimo studio Confcommercio parlano chiaro: nel nostro Paese, tra il 2012 e il 2020, sono sparite oltre 77 mila attività di commercio al dettaglio, il 14% del totale, e quasi 14 mila imprese di commercio ambulante (-14,8%). Complessivamente, le difficoltà dell’ultimo decennio si sono abbattute con forza diversa sui vari settori. Risparmiano, per esempio, i negozi di base come gli alimentari (-2,6%) o le tabaccherie (-2,3%). E portando a una crescita di attività tecnologiche, di comunicazione e delle farmacie. Altri comparti, invece, si sono trovati ... Leggi su ilparagone (Di martedì 23 febbraio 2021) Unache prosegue nel silenzio di una classe politica inadeguata, incapace di far fronte a una crisi aggravata dall’emergenza sanitaria ma in atto già da prima dell’arrivo in Italia del Covid-19. I dati diffusi dall’ultimo studio Confcommercio parlano chiaro: nel nostro Paese, tra il 2012 e il 2020,sparite oltre 77attività di commercio al dettaglio, il 14% del totale, e quasi 14imprese di commercio ambulante (-14,8%). Complessivamente, le difficoltà dell’ultimo decennio siabbattute con forza diversa sui vari settori. Risparmiano, per esempio, idi base come gli alimentari (-2,6%) o le tabaccherie (-2,3%). E portando a una crescita di attività tecnologiche, di comunicazione e delle farmacie. Altri comparti, invece, sitrovati ...

