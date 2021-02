La squalifica che rovina i piani dell’Inter (Di martedì 23 febbraio 2021) L’Inter di Antonio Conte dovrà fare a meno delle prestazioni sportive di Achraf Hakimi. Il terzino nerazzurro salterà il prossimo match. L’Inter di Antonio Conte dovrà fare i conti con l’assenza forzata di Achraf Hakimi. Il laterale nerazzurro salterà, per qualifica, il prossimo match di Serie A 2020/2021. Contro il Genoa, il difensore marocchino non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 febbraio 2021) L’Inter di Antonio Conte dovrà fare a meno delle prestazioni sportive di Achraf Hakimi. Il terzino nerazzurro salterà il prossimo match. L’Inter di Antonio Conte dovrà fare i conti con l’assenza forzata di Achraf Hakimi. Il laterale nerazzurro salterà, per qualifica, il prossimo match di Serie A 2020/2021. Contro il Genoa, il difensore marocchino non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : Con la mancata squalifica di #Buffon per la bestemmia in #ParmaJuventus si può serenamente archiviare l'era delle p… - vipereliademon : Io comunque sono scioccato dal coraggio delle fan di Dayane che chiedono la squalifica di Tommaso quando la loro pr… - tommixzorzi : RT @RosWinchester: Sono quasi sei mesi che Dayane sputa cattiverie su chiunque e dice un trilione di cose che se le avesse dette qualcun al… - _maparliamodiTZ : @federicaborrom ha detto a dayan3 che ha un pensiero malato e cose inerenti “all’amore” di D per R, e le rosmarine… - RosWinchester : Sono quasi sei mesi che Dayane sputa cattiverie su chiunque e dice un trilione di cose che se le avesse dette qualc… -