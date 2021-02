La Spagna di Tejero contro Capitol Hill: quando ‘una telefonata allunga la vita’ (Di martedì 23 febbraio 2021) di Gabriele Gelmini Il colonnello Antonio Tejero, membro delle Forze armate spagnole, irrompe in Parlamento, minaccia un golpe e spara qualche colpo di pistola. Questa la scena che sconvolge la Spagna nel pomeriggio del 23 febbraio 1981: credendo nell’appoggio di re Juan Carlos, che avrebbe recuperato i poteri ceduti al popolo dopo la morte di Franco, il colonnello tenta il tutto per tutto quando ormai il processo di transizione alla democrazia sembra completato. Ma si arrenderà davanti alla resistenza del sovrano – che in un messaggio tv si oppone alla restaurazione di un regime autoritario – coadiuvato dal segretario Sabino Fernandez Campo. Questi, sospettando un coinvolgimento nel golpe del generale Armada, ex segretario della casa reale, capta una sua telefonata al re in cui gli chiede di poterlo vedere per parlare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) di Gabriele Gelmini Il colonnello Antonio, membro delle Forze armate spagnole, irrompe in Parlamento, minaccia un golpe e spara qualche colpo di pistola. Questa la scena che sconvolge lanel pomeriggio del 23 febbraio 1981: credendo nell’appoggio di re Juan Carlos, che avrebbe recuperato i poteri ceduti al popolo dopo la morte di Franco, il colonnello tenta il tutto per tuttoormai il processo di transizione alla democrazia sembra completato. Ma si arrenderà davanti alla resistenza del sovrano – che in un messaggio tv si oppone alla restaurazione di un regime autoritario – coadiuvato dal segretario Sabino Fernandez Campo. Questi, sospettando un coinvolgimento nel golpe del generale Armada, ex segretario della casa reale, capta una suaal re in cui gli chiede di poterlo vedere per parlare ...

