La room di OM su Clubhouse, con Dolcenera parliamo della musica di oggi (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuovo appuntamento di OM su Clubhouse con Dolcenera. Dopo le prime due room con Michele Monina e Red Ronnie nelle quali abbiamo parlato dell’evento più atteso dell’anno – no, non l’arrivo dell’estate ma il Festival di Sanremo 2021 – Optimagazine ritorna sul social più chiacchierato del momento per parlare di musica in tutte le sue forme. Dal 2002 Emanuela Trane – questo il nome di battesimo di Dolcenera – è una delle voci più autorevoli della scena italiana. Artista versatile, colta, raffinata e capace di muoversi tra brani intensissimi ed esplosioni ritmate, sarà ospite della room di Optimagazine per fare il punto sulla musica di oggi con il suo occhio esperto. Optimagazine, del resto, è uno dei primi magazine ad ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuovo appuntamento di OM sucon. Dopo le prime duecon Michele Monina e Red Ronnie nelle quali abbiamo parlato dell’evento più atteso dell’anno – no, non l’arrivo dell’estate ma il Festival di Sanremo 2021 – Optimagazine ritorna sul social più chiacchierato del momento per parlare diin tutte le sue forme. Dal 2002 Emanuela Trane – questo il nome di battesimo di– è una delle voci più autorevoliscena italiana. Artista versatile, colta, raffinata e capace di muoversi tra brani intensissimi ed esplosioni ritmate, sarà ospitedi Optimagazine per fare il punto sulladicon il suo occhio esperto. Optimagazine, del resto, è uno dei primi magazine ad ...

Inter : ??? | REMINDER Ore 2?2?:3?0? La prima room ufficiale dell'Inter su Clubhouse! ????? In compagnia delle voci di… - Inter : ?? | CLUBHOUSE Domani ore 2?2?:3?0? La prima room ufficiale dell'Inter su Clubhouse!???? In compagnia delle voci d… - vascopirri : Aspetto con ansia la room dei terrapiattisti. Intanto mi consolo così. #Clubhouse - amimikeornot : Sto in una fottuta room di clubhouse con Nerone e Lazza alle 2.25 - GiolaGolia : RT @anthrdayofsun: Grandissimo plot twist: uno dei Registi del gfvip nella room di trashbiccis e gaia su clubhouse che spilla ??#tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : room Clubhouse Clubhouse, nuovi problemi di privacy e sicurezza: cosa è stato scoperto Ma gli hacker entrano lo stesso e riescono pure a far uscire da Clubhouse l' audio delle conversazioni che avvengono nelle Room. Lo ha ammesso Reema Bahnasy, portavoce di Clubhouse. Si tratta della ...

Napoli,arriva Pescaria e inaugura (anche) su Clubhouse Strizza l'occhio al nuovo che avanza da una room di Clubhouse e trasmette in diretta il taglio del nastro su Facebook e Instagram. L'appuntamento è per giovedì 25 febbraio. A Napoli il fast food nato ...

Viaggio su Clubhouse, dove parla solo chi ha qualcosa da dire. E la maggior parte tace L'HuffPost Pubblicità su ClubHouse: arrivano gli ambassador. Ecco chi sono Un tema da mettere sul tavolo in un periodo così confuso, per ripensare alle dinamiche che intercorrono davvero negli uffici, alle volte al limite del mobbing e che sono state raccontate senza troppi ...

L’Inter sbarca su Clubhouse. Il club nerazzurro ha vissuto con i propri tifosi la vigilia del derby di Milano Nuovo importante passo nel percorso di innovazione di FC Internazionale Milano: sabato 20 febbraio il club nerazzurro ha vissuto con i propri tifosi la vigilia del derby di Milano su Clubhouse, il soc ...

Ma gli hacker entrano lo stesso e riescono pure a far uscire dal' audio delle conversazioni che avvengono nelle. Lo ha ammesso Reema Bahnasy, portavoce di. Si tratta della ...Strizza l'occhio al nuovo che avanza da unadie trasmette in diretta il taglio del nastro su Facebook e Instagram. L'appuntamento è per giovedì 25 febbraio. A Napoli il fast food nato ...Un tema da mettere sul tavolo in un periodo così confuso, per ripensare alle dinamiche che intercorrono davvero negli uffici, alle volte al limite del mobbing e che sono state raccontate senza troppi ...Nuovo importante passo nel percorso di innovazione di FC Internazionale Milano: sabato 20 febbraio il club nerazzurro ha vissuto con i propri tifosi la vigilia del derby di Milano su Clubhouse, il soc ...