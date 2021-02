La Regione Campania rende noto “che è possibile da oggi registrarsi”: la bufala dei vaccini per tutti in Campania (Di martedì 23 febbraio 2021) Un post diventato virale nelle ultime ore spiega che la prenotazione dei vaccini anti COVID in Campania è aperta a tutti. Ma si tratta di una fake news: “La Regione Campania rende noto «che è possibile da oggi registrarsi sulla piattaforma informatica per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana appartenente alle 6 categorie sotto indicate»”. Il testo completo del post che invita a fornire mail e numero di cellulare per la registrazione è questo: La Regione Campania rende noto «che è possibile da oggi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Un post diventato virale nelle ultime ore spiega che la prenotazione deianti COVID inè aperta a. Ma si tratta di una fake news: “La«che èdasulla piattaforma informatica per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana appartenente alle 6 categorie sotto indicate»”. Il testo completo del post che invita a fornire mail e numero di cellulare per la registrazione è questo: La«che èda...

