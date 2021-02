La provincia di Brescia diventa zona arancione “rafforzata” (Di martedì 23 febbraio 2021) Scatta la zona arancione “rafforzata” per la provincia di Brescia. Le scuole verranno chiuse e verrà rivisto anche il piano vaccinale dando precedenza alle aree maggiormente colpite dal virus In provincia di Brescia il numero dei contagi torna ad essere preoccupante tanto che per l’area è scattata la “zona arancione rafforzata”. Ad annunciare il provvedimento l’assessora al Welfare Letizia Moratti. Il provvedimento riguarda anche 7 comuni del bergamasco e il comune di Soncino, in provincia di Cremona. L’intervento è stato richiesto dall’Ordine dei medici data la preoccupante situazione all’interno degli ospedali. Letizia Moratti ha spiegato: “Oggi il presidente Fontana firmerà ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 febbraio 2021) Scatta la” per ladi. Le scuole verranno chiuse e verrà rivisto anche il piano vaccinale dando precedenza alle aree maggiormente colpite dal virus Indiil numero dei contagi torna ad essere preoccupante tanto che per l’area è scattata la “”. Ad annunciare il provvedimento l’assessora al Welfare Letizia Moratti. Il provvedimento riguarda anche 7 comuni del bergamasco e il comune di Soncino, indi Cremona. L’intervento è stato richiesto dall’Ordine dei medici data la preoccupante situazione all’interno degli ospedali. Letizia Moratti ha spiegato: “Oggi il presidente Fontana firmerà ...

