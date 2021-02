La provincia di Ancona quarta per densità di nuovi casi in tutta italia: emergenza senza fine (Di martedì 23 febbraio 2021) Ancona - Ancona resta tra le primissime province italiane per incidenza di nuovi casi positivi , con i 1.451 contagi accertati nell'ultima settimana (ieri 69 sui 117 dell'intera regione) che fanno ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 23 febbraio 2021)resta tra le primissime provincene per incidenza dipositivi , con i 1.451 contagi accertati nell'ultima settimana (ieri 69 sui 117 dell'intera regione) che fanno ...

rtl1025 : ?? Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 24.00 di sabato 27 febbraio passano in zona #arancione 20 Comuni della provi… - RegioneMarcheIT : Nuova ordinanza: entrano in zona arancione 20 Comuni della provincia di Ancona dove si registra il maggior tasso di… - Agenzia_Ansa : Restrizioni a Ventimiglia e Sanremo fino al 5 marzo, non ci sarà #zonarossa. Nelle Marche, 20 comuni della provinci… - vivereosimo : Coronavirus: sono 581 i nuovi positivi, 274 in provincia di Ancona - folucar : RT @iomaredinverno: Secondo il ns governatori #Acquaroli , comunemente soprannominato sciacquaroli , i contagi della provincia di Ancona so… -