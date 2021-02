La priorità del Napoli non è l’allenatore ma il direttore sportivo. Adl sposi il modello Lille (Di martedì 23 febbraio 2021) L’esempio del Lille è una lezione che Aurelio De Laurentiis dovrebbe imparare a memoria. In realtà la conosce benissimo. L’ha raccontata perfettamente Toto Malfitano. In due anni, il Lille ha dimostrato che la vendita dei pezzi pregiati, o presunti tali, può rappresentare un’occasione di crescita. Non solo dal punto di vista economico-finanziario ma anche tecnico. Il Lille ha venduto Pépé, Osimhen, Gabriel, Leao, ha registrato importanti plusvalenze e adesso – a dodici giornate dalla fine del campionato – è primo in classifica in Ligue 1. Il Lille ha monetizzato per quasi 230 milioni di euro nell’ultimo biennio, spendendone nello stesso periodo circa 80 in meno. È al Lille che deve pensare Aurelio De Laurentiis. A quel modello. I problemi di De Laurentiis, se così vogliamo chiamarli, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) L’esempio delè una lezione che Aurelio De Laurentiis dovrebbe imparare a memoria. In realtà la conosce benissimo. L’ha raccontata perfettamente Toto Malfitano. In due anni, ilha dimostrato che la vendita dei pezzi pregiati, o presunti tali, può rappresentare un’occasione di crescita. Non solo dal punto di vista economico-finanziario ma anche tecnico. Ilha venduto Pépé, Osimhen, Gabriel, Leao, ha registrato importanti plusvalenze e adesso – a dodici giornate dalla fine del campionato – è primo in classifica in Ligue 1. Ilha monetizzato per quasi 230 milioni di euro nell’ultimo biennio, spendendone nello stesso periodo circa 80 in meno. È alche deve pensare Aurelio De Laurentiis. A quel. I problemi di De Laurentiis, se così vogliamo chiamarli, ...

M5S_Europa : Gli obiettivi del semestre europeo non sono adeguati alla situazione attuale: servono politiche espansive di lungo… - AzzolinaLucia : Il mio intervento di oggi a @Radio1VivaVoce. - SaveChildrenIT : Bambini e bambine siano in cima alle priorità del governo, hanno sofferto troppo per la pandemia. Serve unità per u… - napolista : La priorità del Napoli non è l’allenatore ma il ds. Adl sposi il modello Lille Al Napoli serve uno come Campos il… - daniela90064108 : RT @swg_research: Le priorità del Paese secondo gli italiani: ? Riforma fiscale (45%) ? Lotta all’evasione fiscale (33%) -

Ultime Notizie dalla rete : priorità del Ex mercato di corso Sardegna, il Comune: 'Incentivi per aiutare i negozianti a trasferirsi' ... pertanto, negli accordi di priorità di offerta inseriti dalla attuale giunta comunale". Respinto invece un altro ordine del giorno, presentato dal Pd , che chiedeva di vagliare misure ben precise ...

Ufficiale, Cecina è zona rossa per almeno 7 giorni Dobbiamo prevenire e mitigare la diffusione del virus tra la popolazione e permettere i necessari ... Le priorità, adesso più che mai, devono essere il tracciamento e una campagna straordinaria di ...

Di Maio avvisa il M5S: «La nostra priorità ora è la difesa di Conte» Corriere della Sera ... pertanto, negli accordi didi offerta inseriti dalla attuale giunta comunale". Respinto invece un altro ordinegiorno, presentato dal Pd , che chiedeva di vagliare misure ben precise ...Dobbiamo prevenire e mitigare la diffusionevirus tra la popolazione e permettere i necessari ... Le, adesso più che mai, devono essere il tracciamento e una campagna straordinaria di ...