La primavera dell’atletica italiana | il salto di Gianmarco Tamberi oltre il lockdown

(Di martedì 23 febbraio 2021) Questi sono i giorni dei salti azzurri, dell’atletica italiana che – simbolicamente – esce dalla tana dopo mesi di restrizioni, mette il naso fuori e prova a prendersi un po’ di futuro. Abbiamo gioito per il salto da record di Larissa Iapichino, 6,91 metri nel lungo, come mamma Fiona May. E per quello di Gianmarco Tamberi, salto in alto, 2 metri e 35, migliore misura mondiale del 2021. Tamberi si è migliorato, proprio sulla pedana di casa sua, Ancona.