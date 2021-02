La "prigione più alta del mondo" dove venne incarcerato il Duce (Di martedì 23 febbraio 2021) Mariangela Garofano I giorni di Mussolini sul Gran Sasso, prima in una villetta degli anni Trenta - ora all'asta - poi nell'albergo di Campo Imperatore, a 2.130 metri di altitudine Campo Imperatore, sul Gran Sasso, fu teatro di uno degli eventi più significativi per l’Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Come riporta Il Messaggero, è infatti all’Albergo di Campo Imperatore che Benito Mussolini fu detenuto per dieci giorni, prima di essere liberato dai tedeschi. Prima di essere trasferito a più di 2000 metri, nell’albergo che il Duce definì “la prigione più alta del mondo”, Mussolini passò qualche giorno in una villetta anni trenta, alla base della Funivia del Gran Sasso. Oggi quella villetta è stata messa all’asta, su decisione del Tribunale dell'Aquila, secondo il prezzo base stabilito, di poco ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Mariangela Garofano I giorni di Mussolini sul Gran Sasso, prima in una villetta degli anni Trenta - ora all'asta - poi nell'albergo di Campo Imperatore, a 2.130 metri di altitudine Campo Imperatore, sul Gran Sasso, fu teatro di uno degli eventi più significativi per l’Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Come riporta Il Messaggero, è infatti all’Albergo di Campo Imperatore che Benito Mussolini fu detenuto per dieci giorni, prima di essere liberato dai tedeschi. Prima di essere trasferito a più di 2000 metri, nell’albergo che ildefinì “lapiùdel”, Mussolini passò qualche giorno in una villetta anni trenta, alla base della Funivia del Gran Sasso. Oggi quella villetta è stata messa all’asta, su decisione del Tribunale dell'Aquila, secondo il prezzo base stabilito, di poco ...

