La Premier League apre finalmente gli stadi ai tifosi (Di martedì 23 febbraio 2021) L'ultimo weekend della stagione può diventare storico in Inghilterra. Infatti Guardiola e il suo Manchester City potrebbero finalmente alzare il trofeo davanti ai propri tifosi. Come annunciato dal Premier Boris Johnson, in Inghilterra ci si prepara per una riapertura al pubblico degli impianti sportivi. Sulla base dei miglioramenti degli ultimi mesi la Premier League apre ai tifosi, ma si procederà gradualmente: dal 17 maggio, per iniziare, i palazzetti per lo sport indoor potranno ospitare un fino a mille spettatori. Negli stadi sarà concesso invece l'ingresso ad un quarto della capienza dello stadio, fino ad un massimo di diecimila persone.

