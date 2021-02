La pandemia ha fatto strage di società sportive: perse più di 200 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 2020 è stato l’anno nero della pandemia che ha fermato il mondo. Ha bloccato la scuola, il lavoro, l’economia, i grandi eventi. E ha bloccato lo sport. Il distanziamento e le misure imposte per garantire la sicurezza hanno causato lo stop forzato di ogni forma di attività sportiva, eccezion fatta per il mondo professionistico che ha ripreso il suo svolgimento in estate con una serie di misure pensate per evitare il contagio. Per le società sportive dilettantistiche, quelle che permettono ogni settimana a migliaia di bergamaschi di svolgere attività su campi, palestre e piscine, è stato un anno che più nero non poteva essere: in tutto il 2020 si è potuto fare sport agonistico per tre-quattro mesi, con i campionati del mondo dilettantistico che hanno abbassato la saracinesca a metà ottobre per non rialzarla più. Questo ha portato alla ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 2020 è stato l’anno nero dellache ha fermato il mondo. Ha bloccato la scuola, il lavoro, l’economia, i grandi eventi. E ha bloccato lo sport. Il distanziamento e le misure imposte per garantire la sicurezza hanno causato lo stop forzato di ogni forma di attività sportiva, eccezion fatta per il mondo professionistico che ha ripreso il suo svolgimento in estate con una serie di misure pensate per evitare il contagio. Per ledilettantistiche, quelle che permettono ogni settimana a migliaia di bergamaschi di svolgere attività su campi, palestre e piscine, è stato un anno che più nero non poteva essere: in tutto il 2020 si è potuto fare sport agonistico per tre-quattro mesi, con i campionati del mondo dilettantistico che hanno abbassato la saracinesca a metà ottobre per non rialzarla più. Questo ha portato alla ...

