La nuova serie di Julia Roberts è Gaslit, dramma sul Watergate con Sean Penn: Armie Hammer fuori dal cast (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo Homecoming, arriva la nuova serie di Julia Roberts Gaslit, progetto ad ampio budget che la vedrà come interprete e produttrice al fianco di Sean Penn. Il format è basato sul podcast Slow Burn di Slate e sarà distribuito dalla piattaforma Starz. La nuova serie di Julia Roberts, interprete e produttrice esecutiva di Gaslit, è un moderno racconto del Watergate, lo scandalo che rivelò attività illegali di controllo e spionaggio ai danni del partito Democratico travolgendo la presidenza Nixon e portando alle sue dimissioni. Se la storia delle intercettazioni che prende il nome dal Watergate Hotel nel quale venivano effettuate le ...

