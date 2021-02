La necessità di un’opposizione di Sinistra al Governo Draghi per ridefinire ‘la Destra’ e ‘la Sinistra’. (Di martedì 23 febbraio 2021) di Gerardo Lisco. Con la nascita del Governo in carica stiamo assistendo al totale appiattimento dei media e dello stesso ceto politico al “verbo” di Draghi.... Leggi su freeskipper (Di martedì 23 febbraio 2021) di Gerardo Lisco. Con la nascita delin carica stiamo assistendo al totale appiattimento dei media e dello stesso ceto politico al “verbo” di....

freeskipperIT : La necessità di un’opposizione di Sinistra al Governo Draghi per ridefinire 'la Destra' e 'la Sinistra'. - FiLazzerini : @FscoMer @GiorgiaMeloni Sacrosanto il richiamo alla necessità dell'opposizione in democrazia. Il Gozzini mi ha subi… - 366daniele : RT @zucconideputato: La riconferma del Ministro della #Salute resta uno dei motivi per i quali @FratellidItalia è fieramente all’opposizion… - PaoloZulberti : RT @FDI_Parlamento: 'La riconferma del Ministro della Salute resta uno dei motivi per i quali #fratelliditalia è fieramente all’opposizione… - Gabriele885 : RT @zucconideputato: La riconferma del Ministro della #Salute resta uno dei motivi per i quali @FratellidItalia è fieramente all’opposizion… -

Ultime Notizie dalla rete : necessità un’opposizione Ribelli M5S, in 13 pronti a fare gruppo Casaleggio media: potete astenervi Il Gazzettino