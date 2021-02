La Nato vuole aumentare la sua presenza in Iraq e l’Italia potrebbe comandare la nuova missione (Di martedì 23 febbraio 2021) La Nato si è detta pronta ad espandere la missione di addestramento dell’Alleanza in Iraq una volta che la pandemia di coronavirus si sarà attenuata, rafforzando e ampliando il suo ruolo in Medio Oriente. La decisione definitiva dovrebbe essere presa al vertice dei ministri della Difesa della Nato che si terrà giovedì a Bruxelles. Secondo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 febbraio 2021) Lasi è detta pronta ad espandere ladi addestramento dell’Alleanza inuna volta che la pandemia di coronavirus si sarà attenuata, rafforzando e ampliando il suo ruolo in Medio Oriente. La decisione definitiva dovrebbe essere presa al vertice dei ministri della Difesa dellache si terrà giovedì a Bruxelles. Secondo InsideOver.

