La Nasa non ha usato una foto della Groenlandia per mostrare Marte (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 23 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente un'immagine che mette a confronto due foto apparentemente molto simili: la prima, a sinistra, ritrae una collina di colore rosso e un cielo arancione, mentre nell'angolo in basso a sinistra compare quello che sembra un rover esplorativo, il veicolo a quattro ruote utilizzato dalle agenzie spaziali per l'esplorazione di un corpo celeste. Nella foto a destra si vede la stessa collina, ma di colore verde e sovrastata da un cielo azzurro. Secondo il post oggetto della nostra verifica, la prima foto sarebbe stata utilizzata dalla Nasa come un'immagine di Marte, mentre la seconda sarebbe uno scatto reale effettuato in Groenlandia. Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento del post è al rover ...

