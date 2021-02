La figlia di Ilenia Fabbri: “Non è stato mio padre, non me l’avrebbe mai fatto” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Ho paura che mia mamma possa essere arrabbiata con me perchè non ero in casa” queste le parole di Arianna, la figlia di Ilenia Fabbri alla giornalista di Rai 1 Lucilla Masucci. Nella puntata de La vita in diretta in onda oggi 23 febbraio 2021, per la prima volta in tv Arianna racconta quello che pensa, e quello che ha visto il maledetto giorno in cui la mamma è stata uccisa. Ribadisce ai microfoni de La vita in diretta la sua convinzione: non è stato suo padre a uccidere la sua mamma. La ama troppo, non le avrebbe dato questo dolore. Omicidio Ilenia Fabbri: parla Arianna convinta dell’innocenza di suo padre Le parole di Arianna: “Non me l’avrebbe mai fatta una cosa del genere, una cosa così brutta. Mio padre mi ama ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 febbraio 2021) “Ho paura che mia mamma possa essere arrabbiata con me perchè non ero in casa” queste le parole di Arianna, ladialla giornalista di Rai 1 Lucilla Masucci. Nella puntata de La vita in diretta in onda oggi 23 febbraio 2021, per la prima volta in tv Arianna racconta quello che pensa, e quello che ha visto il maledetto giorno in cui la mamma è stata uccisa. Ribadisce ai microfoni de La vita in diretta la sua convinzione: non èsuoa uccidere la sua mamma. La ama troppo, non le avrebbe dato questo dolore. Omicidio: parla Arianna convinta dell’innocenza di suoLe parole di Arianna: “Non memai fatta una cosa del genere, una cosa così brutta. Miomi ama ...

