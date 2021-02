La famiglia Fiano e il dolore del ricordare la Shoah

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nedovoleva proteggere il figlio dalla violenza spaventosa del ricordo di ciò che aveva subìto ad Auschwitz-Birkenau. E quel “silenzio impastato di lacrime e urla”, racconta Emanuelein un libro straziante come “Il profumo di mio padre” edito da Piemme, era una barriera di sicurezza psicologica. Il tentativo disperato di un argine con cui il padre sopravvissuto allaaveva cercato di preservare la suadal buio senza redenzione dell’inenarrabile. Il bambino Emanuele chiedeva a Nedo cosa rappresentassero quei numeri incisi sul braccio. Sono un distratto, gli rispondeva il padre evitando lo sguardo del figlio, mi dimentico tutto e perciò mi segno questi numeri importanti: l’infinita tenerezza di una bugia che esonerasse il figlio dall’obbligo di caricarsi una sofferenza troppo grande. Il ...

Il dialogo di Nedo col figlio Emanuele impastato di silenzio e di dolore. Solo un "figlio della Shoah" può raccontarlo ...