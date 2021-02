La crisi degli oppioidi negli Usa travolgerà anche McKinsey? (Di martedì 23 febbraio 2021) McKinsey, una delle più strutturate e celebri aziende di consulenza strategica al mondo, rischia di subire un forte danno economico e d’immagine dall’avanzamento della campagna giudiziaria legata alla crisi degli oppioidi che da tempo attanaglia gli Stati Uniti. I fatti, in materia, sono divenuti sempre più noti negli ultimi anni: da circa due decenni, negli Stati Uniti, si InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 febbraio 2021), una delle più strutturate e celebri aziende di consulenza strategica al mondo, rischia di subire un forte danno economico e d’immagine dall’avanzamento della campagna giudiziaria legata allache da tempo attanaglia gli Stati Uniti. I fatti, in materia, sono divenuti sempre più notiultimi anni: da circa due decenni,Stati Uniti, si InsideOver.

SkyTG24 : Germania, taglio degli stipendi ai parlamentari dopo la crisi economica causata dal Covid - JCostanzo_M5S : Blocco degli sfratti. Questa mattina sono intervenuta in aula per portare la voce disperata di migliaia di persone… - aldoceccarelli : RT @MatteoNebbiai: Fondamentale @fabiochiusi su Australia vs #Facebook. La legge: -mette a repentaglio il modello del w.w.web -si basa sull… - viredo : RT @MatteoNebbiai: Fondamentale @fabiochiusi su Australia vs #Facebook. La legge: -mette a repentaglio il modello del w.w.web -si basa sull… - wshaper : RT @tonyscalari: Chicco Testa: «È francamente inaccettabile la vera e propria opera di criminalizzazione operata nei confronti degli scienz… -