La Caserma anticipazioni mercoledì 24 febbraio: stress alle stelle, Cimadoro crolla

Esercitazioni sotto la neve, scherzi inaspettati e il crollo di un protagonista. Cosa succederà nella prossima puntata de La Caserma? L'appuntamento è previsto per domani, mercoledì 24 febbraio, in prima tv su Rai2 in prima serata. La Caserma, la nuova avventura televisiva di Rai2 di grande appeal tra i giovanissimi, è pronta a regalare nuove …

