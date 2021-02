La Camera di commercio pubblica il nuovo Bollettino delle opere edili (Di martedì 23 febbraio 2021) La Camera di commercio di Bergamo comunica l’uscita del Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili-edizione 2020, edito in collaborazione con Ance Bergamo, Associazione costruttori edili. L’emergenza epidemiologica da coronavirus e il conseguente confinamento della popolazione hanno comportato lo slittamento a settembre della rilevazione dei prezzi nell’anno 2020. Invero, nel maggio scorso è stato pubblicato un supplemento gratuito all’edizione 2019 del Bollettino per quotare i prezzi medi dei dispositivi di prevenzione del Covid-19. Le imprese edili sono infatti tenute all’adozione di protocolli di regolamentazione, all’interno dei cantieri e dei luoghi di lavoro, per tutelare la salute delle ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Ladidi Bergamo comunica l’uscita deldei prezzi informativi-edizione 2020, edito in collaborazione con Ance Bergamo, Associazione costruttori. L’emergenza epidemiologica da coronavirus e il conseguente confinamento della popolazione hanno comportato lo slittamento a settembre della rilevazione dei prezzi nell’anno 2020. Invero, nel maggio scorso è statoto un supplemento gratuito all’edizione 2019 delper quotare i prezzi medi dei dispositivi di prevenzione del Covid-19. Le impresesono infatti tenute all’adozione di protocolli di regolamentazione, all’interno dei cantieri e dei luoghi di lavoro, per tutelare la salute...

