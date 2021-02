La Brexit vale per gli Stati, non per le città (Di martedì 23 febbraio 2021) “Cities are open”. Parafrasando un fortunatissimo e azzeccatissimo slogan lanciato qualche anno fa dal sindaco di Londra Sadiq Khan vorrei rilanciare un messaggio di sfida alla Brexit a partire dalle città. Qualche giorno fa in qualità di presidente di Eurocities, il network di oltre 200 città europee di oltre 39 paesi che rappresentano 140 milioni di abitanti, ho partecipato all’incontro virtuale Keeping Channels Open – Beyond Brexit organizzato dalla Friedrich Naumann Foundation. Il tema era proprio quello dei futuri rapporti tra le città europee dopo il referendum inglese e l’uscita dall’Unione. Non credo che il referendum, a prescindere dalla vittoria del ‘Leave’, possa cancellare secoli di storia nelle relazioni tra città e cittadini. In Toscana, a Firenze, i legami con la Gran ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) “Cities are open”. Parafrasando un fortunatissimo e azzeccatissimo slogan lanciato qualche anno fa dal sindaco di Londra Sadiq Khan vorrei rilanciare un messaggio di sfida allaa partire dalle. Qualche giorno fa in qualità di presidente di Eurocities, il network di oltre 200europee di oltre 39 paesi che rappresentano 140 milioni di abitanti, ho partecipato all’incontro virtuale Keeping Channels Open – Beyondorganizzato dalla Friedrich Naumann Foundation. Il tema era proprio quello dei futuri rapporti tra leeuropee dopo il referendum inglese e l’uscita dall’Unione. Non credo che il referendum, a prescindere dalla vittoria del ‘Leave’, possa cancellare secoli di storia nelle relazioni trae cittadini. In Toscana, a Firenze, i legami con la Gran ...

Alan05977642 : RT @ValeryLombardi4: Coppa America. Coppa America. Coppa America. Siamo in Coppa America! Battuti gli Inglesi per 7 a 1, ora è Brexit dal T… - ValeryLombardi4 : Coppa America. Coppa America. Coppa America. Siamo in Coppa America! Battuti gli Inglesi per 7 a 1, ora è Brexit da… - andaloannamaria : R.Amen (da:DEMOCRAZIA FUTURA) ...sono anni che i robot influenzano le discussioni sui social network. Circa un quin… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Brexit. @Cia_Agricoltura tutelare export florovivaistico Made in Italy. In Uk vale 40 milioni - marioricciard18 : RT @DarioNardella: In collegamento con “Keeping channels open - Beyond Brexit”. Le storiche relazioni tra le città europee e quelle ingles… -