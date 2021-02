La Bibbia di Gutenberg | il primo libro stampato della storia

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’appuntamento con il “Metropolitan Today“, oggi è dedicato a Johannes. Tipografo ed esperto nel conio di monete, il 23 febbraio 1455apriva un nuovo capitolodell’uomo destinato a non conoscere fine, la stampa a caratteri mobili. Nacque così la stampa del, chiamato “Ladi”. Per secoli la copia dei testi fu compito degli amanuensi. Costoro copiavano parola per parola realizzando veri e propri capolavori destinati ad un pubblico elitario. All’inizio del XV secolo ci fu l’introduzione di una tecnica basata su una matrice di legno, sulla quale era impressa un’intera pagina. Questo sistema però si rivelò ben presto scomodo e niente affatto ...

Dal 1450, quando Gutenberg sminuzzò la vecchia e tarlata pratica xilografica in quei mirabili caratteri mobili, i fondamenti dei saperi, dunque, a partire dalla Bibbia, trovarono la strada per raggiungere tutti. Il Metropolitan Today di oggi è dedicato a Johannes Gutenberg che il 23 febbraio 1455 stampò il primo libro della storia, la Bibbia. "Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca", recita un antico proverbio orientale che esprime in termini essenziali l'utilità dei libri.