Kroos | “L’Atalanta gioca bene | abbiamo molte assenze ma ci adatteremo”

Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con L'Atalanta. Queste le parole del tedesco: "Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto ultimamente, mancano parecchi giocatori. Chi è qua deve dare il massimo, così possiamo fare meglio. Cerchiamo sempre di controllare il match e di fare possesso palla, domani affronteremo una squadra che gioca diversamente, sarà facile adattarci. Domani comunque ci aspetta una sfida complicata, ma lo sapevamo". Cosa succede quando ci sono tutte queste assenze?"Ogni partita è come una finale, la Champions League inizia adesso. Dopo la fase a gironi ogni gara è una finale, ma non sarà semplice contro una squadra che sa come giocare e attaccare. Cercheremo di interpretare la ...

