Juventus | recupero Dybala | la Joya punta il Verona

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Paulosta recuperando dal problema al ginocchio: l’argentino potrebbe rientrare contro ilUn nuovo stop per Paulo. L’attaccante argentino ha ancora dolore al ginocchio ed è rimasto fuori nel match contro il Crotone. Come ha spiegato lo stesso Paratici, a volte sta meglio, altre sente ancora fastidio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come rivela Tuttosport, si capirà se contro ilci sarà o meno solamente tra giovedì e venerdì. In quei giorni sosterrà i provini decisivi per valutare la tenuta del ginocchio: lalo aspetta ma vuole che sia lui a “convocarsi”. Quando si sentirà pronto, tornerà in campo. Leggi su Calcionews24.com