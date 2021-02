Juventus, problema per Pirlo: nuova emergenza in vista di Verona (Di martedì 23 febbraio 2021) Juventus – Sono giorni davvero molto intensi in casa Juventus, considerati i tanti impegni ravvicinati che attendono la squadra di Andrea Pirlo. I bianconeri ieri hanno portato a casa tre punti importanti in serie A vincendo in casa contro il Crotone. Con Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, straordinario trascinatore della squadra. L’Inter in ogni caso viaggia spedita al comando ed è per questo motivo che il successo contro i calabresi è stato importante. Juventus, emergenza in difesa Sarà difficile raggiungere i nerazzurri, ma quantomeno non si sono persi altri punti per strada e si è sorpassata la Roma al terzo posto. Pirlo adesso prepara la sfida contro il Verona. Con nuovi problemi di formazione. Nel corso del match contro il Crotone, infatti, Danilo è ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 febbraio 2021)– Sono giorni davvero molto intensi in casa, considerati i tanti impegni ravvicinati che attendono la squadra di Andrea. I bianconeri ieri hanno portato a casa tre punti importanti in serie A vincendo in casa contro il Crotone. Con Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, straordinario trascinatore della squadra. L’Inter in ogni caso viaggia spedita al comando ed è per questo motivo che il successo contro i calabresi è stato importante.in difesa Sarà difficile raggiungere i nerazzurri, ma quantomeno non si sono persi altri punti per strada e si è sorpassata la Roma al terzo posto.adesso prepara la sfida contro il. Con nuovi problemi di formazione. Nel corso del match contro il Crotone, infatti, Danilo è ...

