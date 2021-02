Juventus, per il difensore del futuro una concorrenza spietata (Di martedì 23 febbraio 2021) La Juventus è intenzionata a ringiovanire la difesa, ed ha messo nel mirino il suo obiettivo. La concorrenza, però, è molto folta. La Juventus sta lavorando ormai da mesi per studiare il modo migliorare di rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Diversi colpi sono stati già messi a segno nel corso delle sessioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 febbraio 2021) Laè intenzionata a ringiovanire la difesa, ed ha messo nel mirino il suo obiettivo. La, però, è molto folta. Lasta lavorando ormai da mesi per studiare il modo migliorare di rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Diversi colpi sono stati già messi a segno nel corso delle sessioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : La sapete l’ultima? Pare che #Sky sapesse dell’interrogatorio di #Agnelli alla Procura di Perugia da 7 giorni ma ab… - CarloPinsoglio1 : Abbiamo perso la battaglia ma non la guerra. ?? Ci sono ancora 90 minuti per dimostrare il nostro valore e per pass… - tancredipalmeri : Nota: 12 mesi fa la Juventus decideva di pagare 45 milioni di € per Kulusevski e non per Haaland, perché il norveg… - DSss79 : RT @NicoSchira: La #Lazio è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria per la questione tamponi. Rischia penal… - Drek_1869 : RT @NicoSchira: La #Lazio è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria per la questione tamponi. Rischia penal… -