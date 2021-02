Juventus | nuova docu-serie su Amazon | il comunicato ufficiale del club

(Di martedì 23 febbraio 2021)– Arriva l’annuncioanche sui portali social bianconeri: firmato l’accordo conPrime Video per lasulla squadra bianconera. Retroscena dentro e fuori dal campo più aneddoti esclusivi dell’ambientedirettamente sulla piattaforma streaming mondiale. Come altre big europee, anche laha deciso di fare unmentario a tema.suSi parlerà molto dell’ambiente bianconeri e di alcuni retroscena della squadra. Un motivo in più per entrare direttamente nell’ambiente, cercando empatia con gli interpreti e magari scoprire nuove curiosità. Ladella ...

Amazon Prime Video ehanno annunciato oggi ladocu - serie Amazon Original italiana All or Nothing:, che seguirà la squadra dietro le quinte durante tutta la stagione ......@Getty Calciomercato, Santini ha sganciato, letteralmente, una bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo, stando alle sue indiscrezioni Cristiano Ronaldo avrebbe già scelto la...JUVENTUS – Arriva l’annuncio ufficiale anche sui portali social bianconeri: firmato l’accordo con Amazon Prime Video per la docuserie sulla squadra bianconera. Retroscena dentro e fuori dal campo più ...Juventus-Napoli può essere recuperata mercoledì 17 marzo: dipenderà dalla partita di giovedì degli azzurri in Europa League ...