Juventus-Crotone 3-0 | l’analisi del match | Pirlo ravviva le speranze

(Di martedì 23 febbraio 2021) Con una prestazione aggressiva ed alquanto convincente, lariesce ad avere la meglio su un modesto, sempre più lontano dalla zona salvezza. Un 3-0 secco e carico di orgoglio e di rabbia dopo le ultime due sconfitte consecutive patite contro Napoli e Porto in Champions League. Tre punti fondamentali, che permettono alla squadra di Andreadi respirare una boccata di ossigeno, issandosi al terzo posto solitario nella classifica di Serie A, approfittando del pareggio incassato dalla Roma a Benevento domenica sera, portandosi a -8 dall’Inter capolista ed a -4 dal Milan secondo. Considerando anche il calendario e tenendo presente anche iltrae Napoli da recuperare a data da destinarsi, la Vecchia Signora ha la possibilità di accorciare nuovamente in graduatoria, nel ...

Ma la doppietta di Ronaldo spazza via qualche nube e rimette Ronaldo e la Juve nel solco della tradizione. Un'altra doppietta, stavolta due gol di testa per spianare la strada alla Juventus contro il Crotone. Cristiano Ronaldo è tornato a trascinare la Juventus dopo qualche partita sotto tono. Il capocannoniere in A è ancora lui. Segna in tutti i modi Cr7; di testa, di sinistro, ... TORINO. Prestazioni diverse, ma stesso risultato: la Juventus è costretta a ripartire dopo i due stop contro Napoli e Porto. Andrea Pirlo arriva al posticipo di oggi contro il Crotone con due sconfitte consecutive.