Justice League | Zack Snyder non verrà pagato per il lavoro sulla nuova versione

(Di martedì 23 febbraio 2021)ha spiegato che nonper ilcompiuto per concludere la suadiin arrivo il 18 marzo.ha svelato che nonper ilcompiuto per completare la suadigrazie al sostegno di HBO Max. Il regista ha spiegato inoltre che gli era stata proposta l'idea di condividere con il pubblico il materiale che aveva già a disposizione senza alcuna modifica, ipotesi che aveva subito bocciato preferendo in quel caso che nessuno vedesse mai la sua visione del film. Nell'articolo di Vanity Fair che ha permesso di scoprire molti dettagli ...

WarnerBrosIta : ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE è quello che stavate aspettando! Dal 18 marzo arriva direttamente a casa vostra in esc… - zazoomblog : Justice League Zack Snyder: Johns e Berg avevano il compito di essere i miei babysitter sul set - #Justice #League… - clikservernet : Justice League, Zack Snyder: “Johns e Berg avevano il compito di essere i miei ‘babysitter’ sul set” - Noovyis : (Justice League, Zack Snyder: 'Johns e Berg avevano il compito di essere i miei 'babysitter' sul set') Playhitmusi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League, Zack Snyder: 'Johns e Berg avevano il compito di essere i miei 'babysitter' sul set'… -

Ultime Notizie dalla rete : Justice League

Le riprese nel 2016 diavevano portato il regista Zack Snyder a vivere una situazione davvero particolare: fare i conti con la presenza costante di un rappresentante della Warner Bros sul set. L'...Prima del passaggio dia Joss Whedon nel 2017, Zack Snyder aveva già affrontato qualche difficoltà nello sviluppo del progetto a causa delle aspettative e delle richieste della Warner Bros e il regista ha ...Zack Snyder ha spiegato che non verrà pagato per il lavoro compiuto per concludere la sua versione di Justice League in arrivo il 18 marzo. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 23/02/2021 Zack Snyder ha ...Zack Snyder ha svelato che voleva mostrare in Justice League una storia d'amore tra Batman e Lois Lane, idea bocciata dalla Warner. Prima del passaggio di Justice League a Joss Whedon nel 2017, Zack S ...