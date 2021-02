Jessica, 27 anni, trovata morta dal coinquilino. “Non ci sono dubbi sul perché” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il tempo strappato dalle mani e un dolore che si fa sempre più insopportabile. Contr0 la depressione Jessica lottava dall’adolescenza ma nella danza aveva trovato una risposta. Era brava Jessica e per mesi il motivo della sua morte, a soli 27 anni, era rimasta avvolta nel mistero. Era il 15 giugno ed il suo corpo era stato trovato senza vita nel suo appartamento. Una morte che aveva destato molta sensazione in tutto il paese al punto da far scattare un’inchiesta conclusa proprio ieri. A quanto si apprende, aveva fatto ricercare online sull’autolesionismo e il motivo scatenante di un gesto estremo nelle restrizioni del lockdown dopo che le era è stato impedito di ballare e lavorare. Prima di andarsene aveva avuto la forza di lasciare un messaggio alla nonna.”Ti amo così tanto, nonnina, e ti sono grata per quello che hai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Il tempo strappato dalle mani e un dolore che si fa sempre più insopportabile. Contr0 la depressionelottava dall’adolescenza ma nella danza aveva trovato una risposta. Era bravae per mesi il motivo della sua morte, a soli 27, era rimasta avvolta nel mistero. Era il 15 giugno ed il suo corpo era stato trovato senza vita nel suo appartamento. Una morte che aveva destato molta sensazione in tutto il paese al punto da far scattare un’inchiesta conclusa proprio ieri. A quanto si apprende, aveva fatto ricercare online sull’autolesionismo e il motivo scatenante di un gesto estremo nelle restrizioni del lockdown dopo che le era è stato impedito di ballare e lavorare. Prima di andarsene aveva avuto la forza di lasciare un messaggio alla nonna.”Ti amo così tanto, nonnina, e tigrata per quello che hai ...

