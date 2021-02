Italia’s got talent: le anticipazioni della puntata del 24 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Il nuovo appuntamento con il talento torna il mercoledì sera con una giuria pronta a sorridere e ad emozionarsi La quinta puntata della nuova edizione di “Italia’s got talent” andrà in onda mercoledì sera alle 21:30 su Tv8. Italia’s Got talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia è di Sara Ristori, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco, scene di Luigi Maresca. Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Il nuovo appuntamento con ilo torna il mercoledì sera con una giuria pronta a sorridere e ad emozionarsi La quintanuova edizione di “got” andrà in onda mercoledì sera alle 21:30 su Tv8.Gotè un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia è di Sara Ristori, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttorifotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco, scene di Luigi Maresca. Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su ...

