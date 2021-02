Italia, paese dalle lacrime facili e dalla memoria corta: in memoria di Attanasio e Iacovacci (Di martedì 23 febbraio 2021) Ma ciò non fa venire meno le ragioni dello sconforto, della delusione, dell'incredulità, documentati da Globalist, che dominavano alla Farnesina e nel nostro corpo diplomatico all'annuncio della ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) Ma ciò non fa venire meno le ragioni dello sconforto, della delusione, dell'incredulità, documentati da Globalist, che dominavano alla Farnesina e nel nostro corpo diplomatico all'annuncio della ...

MSF_ITALIA : “Si stima che alcuni paesi a basso reddito raggiugeranno un minimo di copertura vaccinale contro il #Covid19 solo n… - DSantanche : Nessuno ne parla ma in Italia continuano ad attraccare #barconi pieni di immigrati #clandestini. Noi torniamo a chi… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - zazoomblog : Italia paese dalle lacrime facili e dalla memoria corta: in memoria di Attanasio e Iacovacci - #Italia #paese… - marisa_s_43 : RT @DSantanche: Nessuno ne parla ma in Italia continuano ad attraccare #barconi pieni di immigrati #clandestini. Noi torniamo a chiedere al… -