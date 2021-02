Istituita zona arancione 'rafforzata' nel Bresciano e nelle zone limitrofe (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Una zona arancione 'rafforzata', che prevede la chiusura di tutte le scuole, sarà attiva dalle ore 18 di oggi nella provincia di Brescia, in 7 Comuni del Bergamasco e a Soncino (Cremona). La decisione è stata annunciata dall'assessore lombardo al Welfare, Letizia Moratti, durante una comunicazione in Consiglio regionale. "Considerata l'ultima accelerazione nella provincia di Brescia del contagio Covid-19 con l'aggravante del pericolo derivante dalle" varianti" prevalenti nell'area, con percentuale fino al 39% del totale dei nuovi contagiati, abbiamo convocato la nostra commissione dati e in accordo con il ministero della Salute abbiamo deciso una strategia di contenimento prendendo alcuni specifici provvedimenti di mitigazione del contagio", ha spiegato Moratti. Le misure aggiuntive, rispetto alla fascia ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Una', che prevede la chiusura di tutte le scuole, sarà attiva dalle ore 18 di oggi nella provincia di Brescia, in 7 Comuni del Bergamasco e a Soncino (Cremona). La decisione è stata annunciata dall'assessore lombardo al Welfare, Letizia Moratti, durante una comunicazione in Consiglio regionale. "Considerata l'ultima accelerazione nella provincia di Brescia del contagio Covid-19 con l'aggravante del pericolo derivante dalle" varianti" prevalenti nell'area, con percentuale fino al 39% del totale dei nuovi contagiati, abbiamo convocato la nostra commissione dati e in accordo con il ministero della Salute abbiamo deciso una strategia di contenimento prendendo alcuni specifici provvedimenti di mitigazione del contagio", ha spiegato Moratti. Le misure aggiuntive, rispetto alla fascia ...

