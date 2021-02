Isola dei Famosi | cambia tutto | altri possibili nomi si aggiungono al cast e una clamorosa novità

IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - IsolaDeiFamosi : #GFVIPPARTY goes... CHOC! Proprio ora Awed, Simone Paciello, ha annunciato di essere il primo naufrago ufficiale de… - ValeriaTripodi3 : Mamma Fariba sull’isola dei parassiti ?? #PRELEMI - elizarhuber : awed va all’isola dei famosi io lo amo -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Vanity Fair Italia

...toni neutri e deve dare le spalle alla cucina, per dividere l'ambiente. b) industrial, che valorizza il mix tra legno e metallo. Un incontro tra passato e futuro dove a far da padrone è l'...Il cast della nuova edizione de L'Famosi sembrava chiuso con l'arrivo di Andrea Cerioli e quello di Ilaria Galassi al posto di Daniela Martani, ma così a quanto pare non è. Il portale televisivo TvBlog, infatti, oggi ha ...I preparativi per L'Isola dei Famosi 2021 sono in corso. La prima edizione del reality condotta da Ilary Blasi partirà prossimamente, con una data d'inizio ancora incerta, che dovrebbe tuttavia ...Angela Melillo sarà presto una naufraga de L'Isola dei Famosi 2021, ma cos'altro sappiamo ancora di lei? Scopri qualche curiosità!