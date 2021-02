Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 23/02/21 (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dei nuovi tronisti del Trono classico, delle accese polemiche nella Casa del Gf Vip 5 e delle dinamiche tra gli allievi di Amici 20. Qualche commento, infine, sui rumor che vorrebbero Live – Non è la D’Urso vicino alla chiusura. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dei nuovi tronisti del Trono classico, delle accese polemiche nella Casa del Gf Vip 5 e delle dinamiche tra gli allievi di Amici 20. Qualche commento, infine, sui rumor che vorrebbero Live – Non è la D’Urso vicino alla chiusura. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e

