Iraq, l’Italia si candida: avrà guida della nuova missione Nato (Di martedì 23 febbraio 2021) L'Italia sarà protagonista, con un ruolo di comando, della nuova missione Nato in Iraq. La decisione non è ancora ufficiale, ma il nostro Paese "ha avanzato ufficialmente la sua candidatura alla guida di questa missione" e - riferiscono fonti qualificate ad askanews - "per consistenza numerica del contingente e per gli impegni del nostro Paese nell'Alleanza è auspicabile e ipotizzabile che questa richiesta possa essere accolta". L'operazione, la cui data d'inizio dipende dal completo dispiegamento del contingente internazionale partecipante, non è stata ancora fissata, ma gli obiettivi sono già chiari: coordinare e addestrare le truppe che in Iraq avversano e combattono la rinascita dello Stato Islamico.La candidatura ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 23 febbraio 2021) L'Italia sarà protagonista, con un ruolo di comando,in. La decisione non è ancora ufficiale, ma il nostro Paese "ha avanzato ufficialmente la suatura alladi questa" e - riferiscono fonti qualificate ad askanews - "per consistenza numerica del contingente e per gli impegni del nostro Paese nell'Alleanza è auspicabile e ipotizzabile che questa richiesta possa essere accolta". L'operazione, la cui data d'inizio dipende dal completo dispiegamento del contingente internazionale partecipante, non è stata ancora fissata, ma gli obiettivi sono già chiari: coordinare e addestrare le truppe che inavversano e combattono la rinascita dello Stato Islamico.Latura ...

Rojname_com : Iraq. L’Italia si candida alla guida della missione Nato | Notizie Geopolitiche - MauroCapozza : RT @janavel7: 'Via gli americani, toccherà all'Italia guidare in Iraq la missione Nato, la coalizione internazionale creata per sconfiggere… - FlorissiMarco : RT @formichenews: ???? Missione #Nato in #Iraq? La leadership italiana secondo il gen. Arpino ?? L’articolo ???? - NucciottiLuca : RT @PMO_W: Mah #Iraq, l'#Italia si candida alla guida della nuova missione #Nato - valentinadigrav : RT @janavel7: 'Via gli americani, toccherà all'Italia guidare in Iraq la missione Nato, la coalizione internazionale creata per sconfiggere… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq l’Italia Condannato «Daniel», spia dall’Iran Europa-ayatollah: è caso diplomatico Corriere della Sera