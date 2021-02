‘Io so’ meglio della Marini’, Federico Fashion Style a bocca aperta: cosa accadrà a Il Salone delle Meraviglie (Di martedì 23 febbraio 2021) Un doppio appuntamento pieno di sorprese e dolcezza quello di martedì 23 febbraio con Il Salone delle Meraviglie, lo show prodotto da Pesci Combattenti, che vede protagonista Federico Fashion Style. LEGGI ANCHE: — Quanto costano il parrucchiere e l’estetista di Chiara Ferragni? I prezzi per fare messa in piega e unghie L’appuntamento di questa settimana si apre all’insegna della dolcezza e dell’amore. I nonni di Federico finalmente riescono ad andare a trovarlo in negozio e lui deciderà poi di realizzare una cena speciale a casa sua. “Mia nonna per me è come una seconda mamma” racconterà Federico. Purtroppo però, l’hairstylist più amato della tv dovrà fare i conti anche con le richieste stravaganti di alcune ... Leggi su funweek (Di martedì 23 febbraio 2021) Un doppio appuntamento pieno di sorprese e dolcezza quello di martedì 23 febbraio con Il, lo show prodotto da Pesci Combattenti, che vede protagonista. LEGGI ANCHE: — Quanto costano il parrucchiere e l’estetista di Chiara Ferragni? I prezzi per fare messa in piega e unghie L’appuntamento di questa settimana si apre all’insegnadolcezza e dell’amore. I nonni difinalmente riescono ad andare a trovarlo in negozio e lui deciderà poi di realizzare una cena speciale a casa sua. “Mia nonna per me è come una seconda mamma” racconterà. Purtroppo però, l’hairstylist più amatotv dovrà fare i conti anche con le richieste stravaganti di alcune ...

pietroraffa : Non so voi, ma io, dopo anni, sto volando alto ? #Draghi #fiducia #Senato - welikeduel : ? ? Senza te o con te La mia vita è difficile ma non è finita In salita lo so, penso che ce la farò Senza te o con… - sakurukie : Aiuto tutti parlano degli ikon ma io non so dove vederlii mi ammazzo- - lisaxloueh : ma io davvero non ho una canzone preferita di lou perché non so scegliere le amo tutte troppo. ogni volta che me lo… - Renatinha_Fca : RT @SGOwnsMySoul: R: 'Per me sei stata fondamentale...perché mi hai fatto capire che io mi innamoro più della testa che del sesso...e io in… -