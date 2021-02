Inveruno | sequestrata azienda vivaistica | pagava i lavoratori 3 euro l’ora

Leggi su ck12

(Di martedì 23 febbraio 2021)ad, nel milanese. Ierano sottopagati e costretti a condizioni lavorative disumane Ad, nel milanese, la Guardia di Finanza di Magenta ha sequestrato un’che sfruttava i. L’impresa era arrivata a pagare i propri dipendenti 3, ovvero 10in meno rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Si tratta della Vivai Zazzera’ di, il cui titolare, Sergio Zazzera si è reso responsabile dello sfruttamento di oltre 100 dipendenti. L’uomo è stato arrestato per caporalato in esecuzione di un’ordinanza dell’inchiesta della Pm Donata Costa. ...