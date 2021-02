Insulti razzisti a Ibrahimovic: l’UEFA apre un’inchiesta su Stella Rossa-Milan (Di martedì 23 febbraio 2021) In seguito agli Insulti razzisti rivolti da alcuni tifosi presenti allo stadio a Zlatan Ibrahimovic, l’UEFA ha aperto un’inchiesta, affidata ad un ispettore, per accertare eventuali violazioni delle norme disciplinari accadute durante la sfida tra Stella Rossa e Milan. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) In seguito aglirivolti da alcuni tifosi presenti allo stadio a Zlatanha aperto, affidata ad un ispettore, per accertare eventuali violazioni delle norme disciplinari accadute durante la sfida tra. L'articolo ilNapolista.

