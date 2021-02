Insulti alla Meloni, sospeso il professore. "Tre mesi senza paga" (Di martedì 23 febbraio 2021) Sabrina Cottone La richiesta del rettore di Siena sarà discussa dal consiglio di disciplina. Per Fdi non basta La trasmissione in cui sono esplosi gli epiteti offensivi contro Giorgia Meloni si chiama «Bene bene Male male» e il format, conversazioni scherzose da bar, «parlando come se nessuno stesse ascoltando», è talmente collaudato da andare in onda sull'emittente toscana Controradio da trentaquattro anni. Chiacchierano liberamente in coppia lo scrittore Giorgio van Straten e lo storico Giovanni Gozzini, per cui sono stati chiesti dal rettore dell'Università di Siena, dove insegna, tre mesi di sospensione dalla funzione e dallo stipendio, già partiti in via cautelativa. Nella terra del Vernacoliere in passato nessuno si era sentito offeso dalla satira dei due. Questa volta qualcuno ha ascoltato fin ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Sabrina Cottone La richiesta del rettore di Siena sarà discussa dal consiglio di disciplina. Per Fdi non basta La trasmissione in cui sono esplosi gli epiteti offensivi contro Giorgiasi chiama «Bene bene Male male» e il format, conversazioni scherzose da bar, «parlando come se nessuno stesse ascoltando», è talmente collaudato da andare in onda sull'emittente toscana Controradio da trentaquattro anni. Chiacchierano liberamente in coppia lo scrittore Giorgio van Straten e lo storico Giovanni Gozzini, per cui sono stati chiesti dal rettore dell'Università di Siena, dove insegna, tredi sospensione dfunzione e dallo stipendio, già partiti in via cautelativa. Nella terra del Vernacoliere in passato nessuno si era sentito offeso dsatira dei due. Questa volta qualcuno ha ascoltato fin ...

